Окупаційна адміністрація Маріуполя розробила план евакуації колаборантів, документації та цінного майна
За даними українського підпілля, загарбницька адміністрація тимчасово окупованого міста Маріуполь розробила план евакуації
Про це інформує Центр національного спротиву.
Передбачається вивезення до Росії колаборантів, документації та цінного майна.
У Маріупольському порті прискорюються вантажні операції, зокрема з вивезення українського зерна.
"Центр Національного Спротиву наголошує, що навіть у випадку втечі зрадникам України не вдасться уникнути відповідальності. Кожному із них доведеться відповідати за свої вчинки", - наголошує відомство
Спротив закликає мешканців тимчасово окупованих територій повідомляти про розміщення та пересування ворогів на сайті.
- 2 червня стало відомо, що у тимчасово окупованому Маріуполі готуються до евакуації жителів міста.
- Генеральний штаб ЗСУ писав 25 червня, що на тимчасово захопленій Херсонщині відзначається активізація процесу евакуації місцевих колаборантів з російськими паспортами на власних автівках до Криму.
- 30 червня ГУР повідомляло, що окупанти поступово покидають ЗАЕС, рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал станції отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну.
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