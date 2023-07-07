Про це інформує Центр національного спротиву.

Передбачається вивезення до Росії колаборантів, документації та цінного майна.

У Маріупольському порті прискорюються вантажні операції, зокрема з вивезення українського зерна.

"Центр Національного Спротиву наголошує, що навіть у випадку втечі зрадникам України не вдасться уникнути відповідальності. Кожному із них доведеться відповідати за свої вчинки", - наголошує відомство

Спротив закликає мешканців тимчасово окупованих територій повідомляти про розміщення та пересування ворогів на сайті.