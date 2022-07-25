Розвідка Британії виявила важливий військовий об'єкт, який РФ розгорнула на кордоні з Україною
Росіяни розгорнули за 10 км від кордону з Україною ремонтний завод, де зосереджено понад 300 одиниць пошкодженої бойової техніки
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
За даними британської розвідки, на Донбаському та Херсонському напрямках тривають безрезультатні бої. Російські командири продовжують стикатися з дилемою - чи посилити наступ на сході, чи зміцнити оборону на заході.
18 липня розвідка ідентифікувала російський завод з ремонту військової техніки за 10 км від кордону з Україною, у Бєлгородській області РФ. Там було щонайменше 300 пошкоджених машин, у тому числі танки, бронетранспортери та вантажівки загальної підтримки.
"На додаток до добре задокументованих кадрових проблем, Росія, ймовірно, продовжує боротися з втратою та ремонтом тисяч бойових машин, які були пошкоджені під час бойових дій в Україні", - констатували у британській розвідці.
- Станом на 24 липня українська армія знищила 39 520 особового складу окупантів, 1722 танки та 3942 бойові броньовані машини.
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