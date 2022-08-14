Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

За даними британської розвідки, протягом останнього тижня пріоритетом Росії було переорієнтування підрозділів для посилення позицій на Півдні України. Проте на Донбасі підтримувані Росією сили – переважно бойовики "ДНР" – продовжують спроби штурму на північ від Донецька.

"Особливо запеклі бої точаться за Піски, що поблизу Донецького аеропорту. Контроль над цим населеним пунктом, ймовірно, залишається спірним. З 2014 року ця територія перебуває на передовій лінії на Донбасі. Ймовірно, російський штурм має на меті захистити трасу М04, головний під’їзд до Донецька із заходу", - дійшли висновку в британській розвідці.

14 серпня у ISW попередили, що окупанти можуть змінити пріоритети наступу на північному сході Донецької області, щоб відвернути увагу українських військових від контрнаступальних дій на Півдні України.

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