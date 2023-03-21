Розвідка і засоби ураження ЗСУ створили "сітку смерті", а зброя Заходу позбавила РФ контрбатарейної боротьби, - Генштаб
У ЗСУ розповіли, що українській армії вдалося створити "сітку смерті" для російського вогневого ураження, а через зброю Заходу РФ не може вести контрбатарейну боротьбу
Про це під час брифінгу сказав тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов.
Він розповів, що на сьогодні 90% вогневого ураження противника покладається на ракетні війська та артилерію. Українські війська повинні "постійно адаптовуватись, вигадувати нові способи й методи вогневого ураження, вдосконалювати зброю, боєприпаси, навички та вміння".
За його словами, зараз вдалося створити так звану сітку смерті для російського вогневого ураження.
"На сьогодні нашій артилерії вдалося створити "сітку смерті". Це коли засоби розвідки дуже щільно та ефективно співпрацюють із засобами вогневого ураження. Безумовно, до цих засобів вогневого ураження належать не тільки ракетні війська та артилерія, а й авіація Повітряних сил", - пояснив Баранов.
Він також розповів, що коли українська армія почала отримувати артилерію зразків НАТО, з’явилась можливість уражати цілі на більшій відстані, через що Росія не може вести контрбатарейну боротьбу, оскільки була змушена перемістити свою артилерію територіально глибше.
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