Велика Британія передасть Україні снаряди, що містять збіднений уран
Заступниця міністра оборони Великої Британії Аннабель Голді повідомила, що країна, окрім танків, надасть Україні снаряди, що містять збіднений уран
Про це йдеться на урядовому сайті, де Голді відповідала на питання члена Палати лордів Великої Британії лорда Гілтона.
Зазначається, що ці боєприпаси підходять для танків Challenger 2 та мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки.
"Окрім надання Україні ескадрильї бойових танків Challenger 2, ми забезпечимо боєприпаси, включаючи бронебійні снаряди, які містять збіднений уран. Такі снаряди мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки", - коментує вона.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що його країна надасть Україні танки Challenger 2.
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