Розвідка: основне завдання окупантів - прикриваючись цивільними, закріпитися на позиціях і мародерити
Російські війська змінюють тактику через невдалу спробу бліцкригу
Про це повідомила пресслужба ГУР МО у Facebook.
"У зв’язку з невдалою спробою провести блискучий наступ, окупанти вимушені змінити тактику. Через значні логістичні проблеми та розтягнутість комунікацій, вони нездатні належним чином забезпечити свої підрозділи пальним, харчами, технікою, набоями та провести ротацію", - інформує розвідка.
Там зазначили, що відтепер основне завдання росіян - "закріпитися на наявних позиціях, прикриваючись місцевим населенням".
"При цьому, підрозділи путінських військ на невизначений час залишаються відрізаними від постачання і отримали вказівку перейти на "самозабезпечення" до наступних розпоряджень. Тобто, відбирати все необхідне у місцевого населення та грабувати склади, магазини, аптеки", - йдеться у повідомленні.
У розвідці додали, що випадки мародерства не є поодинокими.
"До того ж, вони супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення: вбивства, катування, зґвалтування. В тому числі – неповнолітніх. Це цілеспрямована політика терору держави окупанта, що заохочується її вищим керівництвом", - повідомили в ГУР МО.
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