Розвідка США попередила Байдена про спроби РФ вплинути на майбутні вибори в Конгрес, - ЗМІ

Про це розповыдаэ CNN з посиланням власні джерела.



Згідно з даними джерел, у Білому Домі регулярно заслуховують доповіді розвідки, які вказують на те, що Росія шукає нових шляхів впливу на вибори в США.



Відповідно до одного з джерел, доповіді стосуються, зокрема, "спроб посіяти дезінформацію в соцмережах".



У CNN наголошують, що наразі "Москва намагається використовувати в своїх цілях розбіжності всередині США щодо вакцин і масок".



Крім того, за словами ряду джерел, діяльність Росії стала "більш витонченою, ніж при спробах в 2016 році".



У Раді нацбезпеки США заявили CNN, що "забезпечення безпеки виборів - це основа демократії".



"Ми постійно відстежуємо загрози, в тому числі з боку іноземних сил, і спроби вплинути на наші демократичні процеси", - наголосили у відомстві.



Російська сторона неодноразово відкидала звинувачення в спробах втручатися у внутрішні справи США.

Нагадаємо, у 2020 році директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Іваніна звинуватив Росію, Китай та Іран у спробі втрутитися в американські вибори в 2020 році