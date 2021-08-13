Розвідка США попередила Байдена про спроби РФ вплинути на майбутні вибори в Конгрес, - ЗМІ
За даними журналістів, Росія продовжує спроби вплинути на волевиявлення в США: наразі мова йде на розбурхування протиріч в країні на тлі коронавірусу
Про це розповыдаэ CNN з посиланням власні джерела.
Згідно з даними джерел, у Білому Домі регулярно заслуховують доповіді розвідки, які вказують на те, що Росія шукає нових шляхів впливу на вибори в США.
Відповідно до одного з джерел, доповіді стосуються, зокрема, "спроб посіяти дезінформацію в соцмережах".
У CNN наголошують, що наразі "Москва намагається використовувати в своїх цілях розбіжності всередині США щодо вакцин і масок".
Крім того, за словами ряду джерел, діяльність Росії стала "більш витонченою, ніж при спробах в 2016 році".
У Раді нацбезпеки США заявили CNN, що "забезпечення безпеки виборів - це основа демократії".
"Ми постійно відстежуємо загрози, в тому числі з боку іноземних сил, і спроби вплинути на наші демократичні процеси", - наголосили у відомстві.
Російська сторона неодноразово відкидала звинувачення в спробах втручатися у внутрішні справи США.
- Нагадаємо, у 2020 році директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Іваніна звинуватив Росію, Китай та Іран у спробі втрутитися в американські вибори в 2020 році
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