 Розвідка США вважає ядерні погрози Путіна "дуже незвичними", але призначеними для "залякування"

Про це повідомляє CNN.



"Ми, очевидно, дуже серйозно ставимося до цього, коли він сигналізує таким чином. Але ми вважаємо, [що] він фактично подає сигнали, що намагається стримати НАТО від участі у війні в Україні. Це було його головною метою в цьому", - сказала директорка Національної розвідки Евріл Гейнс.



За її словами, розвідка не вважає заяви Путіна безпосередньою загрозою для США.



Гейнс також зазначила, що оголошення про те, що російські стратегічні сили будуть переведені в "статус особливої ​​готовності", не стосується "технічного терміну, як ми його розуміємо в їхній системі".



Вона додала, що розвідка уважно відстежує будь-які російські стратегічні рухи, але "на даному етапі ми не бачимо чогось, що вказує на якісь відмінні дії від тих, що ми бачили в минулому".



Нагадаємо, 27 лютого президент Росії Володимир Путін наказав Генштабу й Міноборони перевести російську армію в особливий режим бойового чергування нібито через агресивні висловлювання з боку Заходу.