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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Розвідка знищила 20 російських бойових машин десанту в Гостомелі

Розвідка знищила 20 російських бойових машин десанту в Гостомелі

3 березня, 2022 четвер
20:45
війна з Росією окупант

Спецпризначенці Головного управління розвідки знищили 20 російських бойових машин у бою за Гостомель під Києвом

Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram.

Наголошується, що бій за контроль над містом триває. У районі склозаводу було знищено 10 бойових машин російського десанту.

Бій веде зведена група спецназу з підготовленими місцевими групами спротиву.

Загалом упродовж дня спецпризначенці знищили у Гостомелі 20 бойових машин РФ.

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бої
ГУР
Гостомель
вторгнення в Україну
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