Розвідка знищила 20 російських бойових машин десанту в Гостомелі
Спецпризначенці Головного управління розвідки знищили 20 російських бойових машин у бою за Гостомель під Києвом
Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram.
Наголошується, що бій за контроль над містом триває. У районі склозаводу було знищено 10 бойових машин російського десанту.
Бій веде зведена група спецназу з підготовленими місцевими групами спротиву.
Загалом упродовж дня спецпризначенці знищили у Гостомелі 20 бойових машин РФ.
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