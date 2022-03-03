Розвідка знищила 20 російських бойових машин десанту в Гостомелі

Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram.

Наголошується, що бій за контроль над містом триває. У районі склозаводу було знищено 10 бойових машин російського десанту.

Бій веде зведена група спецназу з підготовленими місцевими групами спротиву.

Загалом упродовж дня спецпризначенці знищили у Гостомелі 20 бойових машин РФ.