Про це йдеться в оприлюдненому тексті закону.

Новий закон допускає використання в країні фільмів, музики та комп'ютерних програм без згоди їхніх правовласників із "недружніх" країн. Документ також легалізує ввезення до Білорусі товарів без дозволу їхніх іноземних правовласників – причому з будь-яких, а не лише "недружніх".

Для того, щоб імпорт товарів без санкції правовласника не вважався злочином, достатньо його включення до переліку "істотно важливих" для внутрішнього ринку.

Крім того, у документі зазначається, що таке рішення - "розвиток інтелектуального і духовно-морального потенціалу суспільства" і "зменшення критичної нестачі на внутрішньому ринку продовольчих та інших товарів".

Водночас у законі вказано, що за використання іноземних комп'ютерних програм, музики, телепередач і "аудіовізуальних творів" має виплачуватися винагорода. Але якщо зараховане на рахунки патентного органу роялті, не буде затребувано протягом трьох років, ці гроші переходять до бюджету Білорусі.

Відомо, що відповідний закон білоруський диктатор Лукашенко підписав ще 3 січня.

6 січня до Білорусі прибули два чергові ешелони із військовою технікою Росії, зокрема КамАЗи, Урали, БАЗи з символікою Z. Це відбувається в рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави Білорусі та Росії.

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