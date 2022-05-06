Розвозили людям воду: на Луганщині зникло двоє рятувальників
На Луганщині 4 травня зникли рятувальники Денис Колотілов і Геннадій Муратов, які відвозили воду мешканцям Нижнього
Про це в телеграмі повідомив Сергій Гайдай.
"4 травня два працівника ДСНС - Денис Колотілов та Геннадій Муратов - на службовому автомобілі виконували гуманітарну місію - повезли в с.Нижнє (Гірська громада) воду. Пообіді перестали виходити на зв’язок", - зазначив він.
Ані чоловіків, ані пожежної машини досі не знайшли. Пошуки рятувальників тривають. Є ймовірність, що вони потрапили в полон, адже того дня біля села були бої.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.34
Купівля 31.34Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.77
- Актуальне
- Важливе