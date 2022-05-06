Розвозили людям воду: на Луганщині зникло двоє рятувальників

Про це в телеграмі повідомив Сергій Гайдай.

"4 травня два працівника ДСНС - Денис Колотілов та Геннадій Муратов - на службовому автомобілі виконували гуманітарну місію - повезли в с.Нижнє (Гірська громада) воду. Пообіді перестали виходити на зв’язок", - зазначив він.

Ані чоловіків, ані пожежної машини досі не знайшли. Пошуки рятувальників тривають. Є ймовірність, що вони потрапили в полон, адже того дня біля села були бої.

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