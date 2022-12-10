Про це повідомили в російському telegram-каналі.

Видання повідомляє, що священники роздали російським солдатам "військові" молитовники з хрестами й "калашниковими" і зі словами "Даруй верховному головнокомандувачу Володимиру, мужньому архістратигу та боголюбивому Правителю Російському Перемогу".

Також додається, що від початку нульових у "молитві про президента" Путіна згадували без по батькові, а помічником його значився якраз архангел Михаїл. Зокрема видання зазначає, що молитва не змінювалася 20 років, але восени 2022-го патріарх Кирило запропонував нову молитву.

10 грудня СБУ виявила на території Харківської єпархії УПЦ (МП) сотні тисяч готівки, прокремлівську літературу та сухпайки окупантів.

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