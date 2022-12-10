Про це повідомили в telegram-каналі офіційному каналі Служби безпеки України.

"Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області. На території єпархії виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, матеріали, що вихваляють країну-агресора, і велику кількість готівки у різній валюті, включно з російськими рублями", - йдеться у дописі.

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Повідомляється, що в одній з церков навіть зберігались сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з паспортом РФ.

Наразі правоохоронці перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності спецслужб країни-агресора.

Всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.