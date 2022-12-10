Сотні тисяч готівки, прокремлівська література, сухпайки окупантів. Що знайшла СБУ в УПЦ (МП) на Харківщині
СБУ виявила на території Харківської єпархії УПЦ (МП) сотні тисяч готівки, прокремлівську літературу та сухпайки окупантів
Про це повідомили в telegram-каналі офіційному каналі Служби безпеки України.
"Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області. На території єпархії виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, матеріали, що вихваляють країну-агресора, і велику кількість готівки у різній валюті, включно з російськими рублями", - йдеться у дописі.
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Повідомляється, що в одній з церков навіть зберігались сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з паспортом РФ.
Наразі правоохоронці перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності спецслужб країни-агресора.
Всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.
- Вранці 22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.
- Згодом в СБУ розповіли, що в приміщеннях УПЦ МП знайшли проросійську література, мільйони готівки та підозрілих росіян.
- 25 листопада Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) та знайшли там методички з Москви, російське громадянство у керівництва та посвідчення окупантів.
- 28 листопада стало відомо, що у храмах УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті СБУ знайшла пропагандистські матеріали, що заперечують існування України, а також шеврони бойовиків.
- 30 листопада силовики провели обшуки в монастирі Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті. Там знайшли брошури із запереченням незалежності України.
- 2 грудня стало відомо, що Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ МП у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях.
- Пізніше, 2 грудня, Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти УПЦ МП.
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