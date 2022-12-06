Еспресо запитав у релігійного експерта, директора РІСУ Тараса Антошевського, чи відповідні дії можуть призвести до повної заборони УПЦ МП і яким чином правильно обмежити діяльність цієї організації.

"Московський патріархат воює за храми, а не за людей"

Як відомо, в парламент уже внесли законопроєкт, яким можуть заборонити діяльність УПЦ МП. Інший доручили підготувати уряду. Тарас Антошевський зазначає, що такі закони потрібні, але нагадує, що це вже не перші законодавчі спроби заборонити московський патріархат. Законопроєкти, розроблені раніше, мали багато недоліків.

"Чинний закон був написаний ще в радянський час, до нього вносили багато поправок. Він є одним із найдемократичніших законів у Європі, багато в чому враховує особливості релігійного простору. Але є моменти, які треба змінювати. Утім, якщо зволікати й чекати на подання нових і нових законопроєктів, то це може призвести до того, що справа буде затягуватися. Московський патріархат у цьому лише зацікавлений. Тому, як на мене, зараз нічого нового не варто вигадувати, а докласти зусиль, аби виконувалось нинішнє законодавство", – пояснив він.

Антошевський додає, що, очевидно, влада не до кінця розуміє складності ситуації, адже зняти з реєстрації релігійну організацію може лише суд. І дивується, чому не використовуються ті механізми, які вже закладені в законодавстві.

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"Експерти вже давно говорять про одну з простих форм, яка не потребує нічого нового. Це чітка ідентифікація московського патріархату як філіалу Російської православної церкви. Йдеться про виконання закону, прийнятого ще наприкінці 2018 року. Відповідно до нього, релігійні організації (а є повністю складений список всіх релігійних організацій, які належать до УПЦ) зобов'язані внести поправки до своїх статутів і називатись "релігійна організація така-то Російської православної церкви в Україні". Дослівно. На виконання цього закону дається певний термін і за останні роки були вже вимоги до релігійних організацій щодо перереєстрації їхніх статутів", – каже релігієзнавець.

Він наголошує: всі громади, пов'язані з московським патріархатом, вже зобов'язані прописати в статуті власну приналежність до російської церкви. Доки цього не зроблять, статути УПЦ є не до кінця чинними.

"Якщо буде прийняте політичне рішення на рівні уряду, щодо виконання цієї норми закону, якщо буде поставлений термін, скільки дається часу на внесення цих змін, то, відповідно, можна буде в судовому чи іншому порядку визнавати, що статути цих релігійних організацій втратили свою чинність. Відтак ці релігійні організації можна знімати з державної реєстрації. Вони перестануть бути юридичними особами, втратять майно і власність, яке на них оформлене, втратять договори оренди приміщень. Насправді по них тоді це вдарить матеріально, а якраз це вони найбільше бояться втратити. Їм не так люди важливі, як майно. Навіть коли зараз відбуваються переходи в інші конфесії, то вони завжди воюють за храми, але не за людей", – наголошує Антошевський.

"Дії московського патріархату нагадують поведінку терористів"

Він додає, що впровадити в дію закон, який зупинить діяльність проросійської конфесії, буде нелегко. Швидше за все, про повну заборону мова взагалі не йтиме.

"Повністю заборонити діяльність УПЦ МП відповідно до чинного законодавства буде важко. Українська православна церква московського патріархату, як вона існує зараз, не є єдиною структурою. Це – набір понад 11 тис. юридичних осіб. Таким чином заборонити їх усіх буде достатньо важко. Натомість можна забороняти на підставі порушень у певних релігійних організаціях, чи це є релігійна організація на рівні громади, чи це є єпархія, чи монастир. Потрібно збирати доказову базу про антидержавну чи незаконну діяльність цих релігійних організацій і подавати вимоги про їх окреме закриття", – розповідає директор РІСУ.

Інші труднощі можуть виникнути через вірян. А їх, попри війну та підривну антиукраїнську діяльність представників УПЦ МП, досі рахують мільйонами.

"Проблеми можуть бути через шалений спротив серед московського патріархату, інформаційні та інші маніпуляції чи провокації. Вони й так цим весь цей час займаються. Можуть бути спроби нагнітати ситуацію в Україні загалом, розповідати про "внутрішню війну", – каже Антошевський і порівнює поведінку представників УПЦ МП зі способом спілкування терористів.

"Вони ставлять державу перед фактом, мовляв, якщо хочете конфліктів, то ми до конфліктів готові, якщо ні – можете їх уникнути. Це схоже на спосіб спілкування терористів, які ставлять умови. Виглядає доволі дивно, тому важливо, щоб держава не піддавалася на такі провокації. Важливо, щоб у МП розуміли: якщо закон чинний, то ніхто не має права зупиняти його дію, треба його виконувати", – додав релігієзнавець.

Він вважає, що люди, які носять рясу, не повинні мати якихось особливих юридичних привілеїв.

"Ми бачимо зараз усе те, що СБУ знаходить у різних монастирях і єпархіальних центрах МП в Україні. Там є достатньо матеріалів для кримінальних слідчих дій. Якщо є пропаганда, якщо є факти, що єпископат нібито не московської церкви масово має російські паспорти і громадянство, то тут виникають питання", – підсумував він.

Нагадаємо, вранці 22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

Згодом в СБУ розповіли, що в приміщеннях УПЦ МП знайшли проросійську літературу, мільйони готівки та підозрілих росіян.

25 листопада Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) та знайшли там методички з Москви, російське громадянство у керівництва та посвідчення окупантів.

2 грудня Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.

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