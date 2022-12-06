Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Боротися з УПЦ МП можна вже зараз, у рамках чинних законів, – релігієзнавець Антошевський
Ексклюзив

Боротися з УПЦ МП можна вже зараз, у рамках чинних законів, – релігієзнавець Антошевський

6 грудня, 2022 вiвторок
14:37
Суспільство "Дезінфекція" в лаврах московського патріархату

Упродовж минулих тижнів співробітники СБУ провели низку обшуків у монастирях та храмах Української православної церкви. Згодом РНБО ввела санкції проти очільника Києво-Печерської лаври Павла Лебедя, священників УПЦ МП та екснардепа Новинського

Еспресо запитав у релігійного експерта, директора РІСУ Тараса Антошевського, чи відповідні дії можуть призвести до повної заборони УПЦ МП і яким чином правильно обмежити діяльність цієї організації.

"Московський патріархат воює за храми, а не за людей"

Як відомо, в парламент уже внесли законопроєкт, яким можуть заборонити діяльність УПЦ МП. Інший доручили підготувати уряду. Тарас Антошевський зазначає, що такі закони потрібні, але нагадує, що це вже не перші законодавчі спроби заборонити московський патріархат. Законопроєкти, розроблені раніше, мали багато недоліків. 

"Чинний закон був написаний ще в радянський час, до нього вносили багато поправок. Він є одним із найдемократичніших законів у Європі, багато в чому враховує особливості релігійного простору. Але є моменти, які треба змінювати. Утім, якщо зволікати й чекати на подання нових і нових законопроєктів, то це може призвести до того, що справа буде затягуватися. Московський патріархат у цьому лише зацікавлений. Тому, як на мене, зараз нічого нового не варто вигадувати, а докласти зусиль, аби виконувалось нинішнє законодавство", – пояснив він.

Антошевський додає, що, очевидно, влада не до кінця розуміє складності ситуації, адже зняти з реєстрації релігійну організацію може лише суд. І дивується, чому не використовуються ті механізми, які вже закладені в законодавстві.

Читайте також: Зареєстровано петицію на підтримку законопроєкту про заборону московської церкви в Україні

"Експерти вже давно говорять про одну з простих форм, яка не потребує нічого нового. Це чітка ідентифікація московського патріархату як філіалу Російської православної церкви. Йдеться про виконання закону, прийнятого ще наприкінці 2018 року. Відповідно до нього, релігійні організації (а є повністю складений список всіх релігійних організацій, які належать до УПЦ) зобов'язані внести поправки до своїх статутів і називатись "релігійна організація така-то Російської православної церкви в Україні". Дослівно. На виконання цього закону дається певний термін і за останні роки були вже вимоги до релігійних організацій щодо перереєстрації їхніх статутів", – каже релігієзнавець. 

Він наголошує: всі громади, пов'язані з московським патріархатом, вже зобов'язані прописати в статуті власну приналежність до російської церкви. Доки цього не зроблять, статути УПЦ є не до кінця чинними. 

"Якщо буде прийняте політичне рішення на рівні уряду, щодо виконання цієї норми закону, якщо буде поставлений термін, скільки дається часу на внесення цих змін, то, відповідно, можна буде в судовому чи іншому порядку визнавати, що статути цих релігійних організацій втратили свою чинність. Відтак ці релігійні організації можна знімати з державної реєстрації. Вони перестануть бути юридичними особами, втратять майно і власність, яке на них оформлене, втратять договори оренди приміщень. Насправді по них тоді це вдарить матеріально, а якраз це вони найбільше бояться втратити. Їм не так люди важливі, як майно. Навіть коли зараз відбуваються переходи в інші конфесії, то вони завжди воюють за храми, але не за людей", – наголошує Антошевський.

"Дії московського патріархату нагадують поведінку терористів"

Він додає, що впровадити в дію закон, який зупинить діяльність проросійської конфесії, буде нелегко. Швидше за все, про повну заборону мова взагалі не йтиме.

"Повністю заборонити діяльність УПЦ МП відповідно до чинного законодавства буде важко. Українська православна церква московського патріархату, як вона існує зараз, не є єдиною структурою. Це – набір понад 11 тис. юридичних осіб. Таким чином заборонити їх усіх буде достатньо важко. Натомість можна забороняти на підставі порушень у певних релігійних організаціях, чи це є релігійна організація на рівні  громади, чи це є єпархія, чи монастир. Потрібно збирати доказову базу про антидержавну чи незаконну діяльність цих релігійних організацій і подавати вимоги про їх окреме закриття", – розповідає директор РІСУ.

Інші труднощі можуть виникнути через вірян. А їх, попри війну та підривну антиукраїнську діяльність представників УПЦ МП, досі рахують мільйонами.

"Проблеми можуть бути через шалений спротив серед московського патріархату, інформаційні та інші маніпуляції чи провокації. Вони й так цим весь цей час займаються. Можуть бути спроби нагнітати ситуацію в Україні загалом, розповідати про "внутрішню війну", – каже Антошевський і порівнює поведінку представників УПЦ МП зі способом спілкування терористів.

"Вони ставлять державу перед фактом, мовляв, якщо хочете конфліктів, то ми до конфліктів готові, якщо ні – можете їх уникнути. Це схоже на спосіб спілкування терористів, які ставлять умови. Виглядає доволі дивно, тому важливо, щоб держава не піддавалася на такі провокації. Важливо, щоб у МП розуміли: якщо закон чинний, то ніхто не має права зупиняти його дію, треба його виконувати", – додав релігієзнавець. 

Він вважає, що люди, які носять рясу, не повинні мати якихось особливих юридичних привілеїв. 

"Ми бачимо зараз усе те, що СБУ знаходить у різних монастирях і єпархіальних центрах МП в Україні. Там є достатньо матеріалів для кримінальних слідчих дій. Якщо є пропаганда, якщо є факти, що єпископат нібито не московської церкви масово має російські паспорти і громадянство, то тут виникають питання", – підсумував він.

  • Нагадаємо, вранці 22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

  • Згодом в СБУ розповіли, що в приміщеннях УПЦ МП знайшли проросійську літературу, мільйони готівки та підозрілих росіян.

  • 25 листопада Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) та знайшли там методички з Москви, російське громадянство у керівництва та посвідчення окупантів.

  • 2 грудня Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
УПЦ МП
СБУ
війна з Росією
Читайте також:
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко со своим министром обороны Виктором Хрениным
3 грудня, 2022 субота
Армія Білорусі, найімовірніше, поверне зброю проти ставлеників Кремля, - Піонтковський
Автор Анатолій Амелін
4 грудня, 2022 неділя
Президенту брешуть про надходження податків
Автор Михайло Гончар
5 грудня, 2022 понедiлок
Хіба в інтересах угорців купувати нафту не за $60, а за $80?
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.65
    Купівля 39.65
    Продаж 40.32
  • EUR
    Купівля 40.88
    Продаж 41.92
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
6 грудня
15:33
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Візит Шойгу до Мінська є черговим тиском на Лукашенка, - журналіст білоруської служби Радіо Свобода Калиновський
15:08
на фото: Царьов
Брата Царьова засудили за роботу на російські спецслужби
14:47
Роберта Мецола
"Ви переможете": Президентка Європарламенту записала коротке відеопривітання для ЗСУ
14:35
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
У Повітряних силах припустили, що в росіян закінчилась перша партія іранських дронів "Shahed-136"
14:11
влучання ракет в енергетичні об'єкти
У Міненерго заявили про складну енергетичну ситуацію в трьох областях після ракетного обстрілу 5 грудня
14:09
OPINION
Володимир Гевко
Свіжий скандал з Пташкою - насправді не свіжий і не про Пташку
14:07
Відстояти Бахмут: Parimatch допомагає ЗСУ на одному з найважчих напрямків фронту
14:03
Ексклюзив
карта Бахмут Соледар Покровське Курдюмівка
На Бахмутському напрямку тривають напружені бої, але оборона стоїть міцно, - офіцер батальйону "Свобода" НГУ Іллєнко
13:59
Обмін військових, які перебували у російському полоні
Символічний обмін. Україна повернула з полону 60 захисників
13:55
Кирило Буданов
У РФ залишилось ракет на кілька масштабних атак і вони вийдуть в повний нуль, - Буданов
13:42
Ігор Гіркін Стрєлков
Гіркін, за затримання якого в Україні обіцяли $100 тис., повернувся до Москви
13:38
на фото: посольство
До посольства України в Румунії надійшло два підозрілі конверти, викликали піротехніків
13:38
Російські сайти "привітали" ЗСУ зі святом
13:34
Обережно! Співробітники банку не телефонують, щоб дізнатися персональні дані
НБУ посилив вимоги до роботи банків у разі тривалої відсутності електроенергії
13:33
Ексклюзив
Еспресо: Біла Церква нагородили "За службу та звитягу"
13:27
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні потеплішає до +10 градусів
13:06
Ексклюзив
Тарас Столяр
У ХХІ ст. треба знову працювати й воювати, як колись наші славні козаченьки, – воїн 112-ї бригади ТрО ЗСУ Тарас Столяр
13:05
львівські десантники
До України повернули тіла 49 загиблих військових
13:02
Дмитро Кулеба
Кулеба назвав дві умови для закінчення війни в Україні
13:01
Оновлено
Пожежа в Брянській області
У РФ заявили про атаку безпілотників на комбінат у Брянській області
12:58
Судовий вирок
СБУ викрила особу російського військового, який скоїв навмисне вбивство цивільного в Бучанському районі
12:53
Володимир Зеленський у Слов’янську
Зеленський зі Слов’янська привітав ЗСУ зі святом
12:40
Василь Ломаченко
Ломаченко виклав привітання з Днем ЗСУ, але знову натрапив на критику
12:39
Ексклюзив
Михайло Жернаков
Судова мафія намагається зірвати судову реформу та євроінтеграцію України, - юрист Жернаков
12:28
Індонезія протест
В Індонезії ухвалили закон про кримінальну відповідальність за позашлюбний секс, він розповсюджуватиметься і на туристів
12:25
США та Україна
Адміністрація Байдена проведе зустріч із керівництвом енергокомпаній, щоб вирішити, як допомогти Україні
12:25
Зернова допомога Харківщині
У Мінекономіки озвучили доходи України від експорту зернових
12:24
Білорусь солдати
В Білорусі заявили про початок "планових занять з бойової підготовки"
12:11
Сергій Шойгу
Шойгу назвав мету масованих ракетних ударів РФ по Україні
12:10
МАГАТЕ
У Росатомі відмовились передати МАГАТЕ контроль над Запорізькою АЕС
12:09
Ексклюзив
Володимир Єльченко
Є речі, які ми дізнаємось після війни - нам дається набагато ефективніша зброя, ніж кажуть у ЗМІ, - дипломат Єльченко
12:07
розмінування, сапер міна
Обладнання на $11 млн. Канада допоможе Україні з розмінуванням територій
12:02
OPINION
Михайло Гончар
ЗСУ–2022: фенікс, що відроджується і гартується вогнем війни
11:56
Президент України Зеленський
У Зеленського назвали умову, за якої відбудеться його перша з 24 лютого поїздка за кордон
11:54
переселенці
В уряді оновили перелік тимчасово окупованих територій, мешканцям яких виплачуватимуть допомогу
11:49
Ексклюзив
США допомога
Фабрики у США ще не виготовляють нову зброю для України, - представник Українського конгресового комітету
11:49
екологія війна
Шкоди на понад 448 млрд грн. Через війну сотні гектарів землі України забрудненні шкідливими речовинами
11:43
Паулу Бенту (праворуч)
Португальський тренер подав у відставку після поразки на ЧС-2022
11:34
обстріл
На горлівському напрямку окупанти вранці поранили 7 людей, - Кириленко
11:16
Маріуполь
У Маріуполі окупанти збираються знести близько тисячі будинків, - радник мера
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV