Про це повідомили на фейсбук-сторінці відомства.

Так, йдеться про Свято-Миколаївський чоловічий монастир Хустської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті, Свято-Анастасіївський ставропігійний жіночий монастир (м.Житомир), Скит Свято-Анастасіївського ставропігійного жіночого монастиря (Житомирський район), Скит Іверської ікони Божої Матері Чоповичського Афонського ікони Божої Матері жіночого ставропігійного монастиря (Житомирський район), а також Рівненсько-Острозьку єпархію, Городоцький жіночий монастир, Свято-Георгіївське подвір’я, Храм всіх Волинських Святих, Свято-Воскресенський храм, Свято-Успенський храм (Рівненська область).

"Заходи проводяться спільно з Національною поліцією та Національною гвардією – у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі. Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад в якості осередку "русского міра" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - зазначили в СБУ.

За участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень, у тому числі готельного типу, для виявлення заборонених до обігу предметів. Крім того, правоохоронці перевіряють, чи немає там осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Вранці 22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

Згодом в СБУ розповіли, що в приміщеннях УПЦ МП знайшли проросійську література, мільйони готівки та підозрілих росіян.

25 листопада Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) та знайшли там методички з Москви, російське громадянство у керівництва та посвідчення окупантів.

28 листопада стало відомо, що у храмах УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті СБУ знайшла пропагандистські матеріали, що заперечують існування України, а також шеврони бойовиків.

30 листопада силовики провели обшуки в монастирі Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті. Там знайшли брошури із запереченням незалежності України.