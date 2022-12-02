СБУ проводить обшуки у храмах УПЦ МП в трьох областях
Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ МП у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях
Про це повідомили на фейсбук-сторінці відомства.
Так, йдеться про Свято-Миколаївський чоловічий монастир Хустської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті, Свято-Анастасіївський ставропігійний жіночий монастир (м.Житомир), Скит Свято-Анастасіївського ставропігійного жіночого монастиря (Житомирський район), Скит Іверської ікони Божої Матері Чоповичського Афонського ікони Божої Матері жіночого ставропігійного монастиря (Житомирський район), а також Рівненсько-Острозьку єпархію, Городоцький жіночий монастир, Свято-Георгіївське подвір’я, Храм всіх Волинських Святих, Свято-Воскресенський храм, Свято-Успенський храм (Рівненська область).
"Заходи проводяться спільно з Національною поліцією та Національною гвардією – у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі. Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад в якості осередку "русского міра" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - зазначили в СБУ.
За участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень, у тому числі готельного типу, для виявлення заборонених до обігу предметів. Крім того, правоохоронці перевіряють, чи немає там осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.
- Вранці 22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.
- Згодом в СБУ розповіли, що в приміщеннях УПЦ МП знайшли проросійську література, мільйони готівки та підозрілих росіян.
- 25 листопада Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) та знайшли там методички з Москви, російське громадянство у керівництва та посвідчення окупантів.
- 28 листопада стало відомо, що у храмах УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті СБУ знайшла пропагандистські матеріали, що заперечують існування України, а також шеврони бойовиків.
- 30 листопада силовики провели обшуки в монастирі Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті. Там знайшли брошури із запереченням незалежності України.
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