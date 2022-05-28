Про це повідомив Укроборонпром у телеграмі.

"Сьогодні ми передали іменну ручку Джо Байдена переможцю благодійного аукціону, організованого "Прозорро.Продажі" спільно з Укроборонпромом. Цей допис мав би стати історією про людину, яка придбала лот за 600 тис. грн на закупівлю пікапів для новоствореного 47 батальйону ЗСУ", - наголосили у відомстві.

В Укроборонпромі назвали свій допис подякою, адже переможець аукціону Олександр попросив не робити досягнення зі свого вчинку.

Чоловік - один з учасників благодійної ініціативи на підтримку українських волонтерів. Він з колегами взяли участь у торгах, щоб допомогти новоствореному батальйону під командуванням Івана Шаламаги та Валерія Маркуса.

Зараз чоловіки займаються підтримкою ЗСУ й українців, які опинились у скрутному становищі внаслідок війни.

16 травня повідомиляли, що іменну ручку Джо Байдена виставлять на благодійний аукціон "Прозорро Продажі".

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