Ручку Байдена продали за 600 тис. грн: гроші витратять на автівки для ЗСУ
Іменну ручку президента США Джо Байдена продали за 600 тис. грн на благодійному аукціоні, кошти витратять на пікапи для ЗСУ
Про це повідомив Укроборонпром у телеграмі.
"Сьогодні ми передали іменну ручку Джо Байдена переможцю благодійного аукціону, організованого "Прозорро.Продажі" спільно з Укроборонпромом. Цей допис мав би стати історією про людину, яка придбала лот за 600 тис. грн на закупівлю пікапів для новоствореного 47 батальйону ЗСУ", - наголосили у відомстві.
В Укроборонпромі назвали свій допис подякою, адже переможець аукціону Олександр попросив не робити досягнення зі свого вчинку.
Чоловік - один з учасників благодійної ініціативи на підтримку українських волонтерів. Він з колегами взяли участь у торгах, щоб допомогти новоствореному батальйону під командуванням Івана Шаламаги та Валерія Маркуса.
Зараз чоловіки займаються підтримкою ЗСУ й українців, які опинились у скрутному становищі внаслідок війни.
- 16 травня повідомиляли, що іменну ручку Джо Байдена виставлять на благодійний аукціон "Прозорро Продажі".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.75
Купівля 34.75Продаж 35.98
-
EUR
Купівля 36.58Продаж 38.26
- Актуальне
- Важливе