Румунія і далі надаватиме підтримку Україні, попри ознаки втоми від війни в Європі, - прем'єр Чолаку
Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що його уряд продовжуватиме надавати "багатовимірну" підтримку Україні, попри те, що європейські союзники демонструють ознаки втоми від війни
Про це пише Bloomberg.
"Союзники України повинні твердо підтримувати Київ, інакше ризикують підбадьорити популістські сили в Європі перемогою Володимира Путіна", - наголосив румунський прем'єр.
За його словами, Румунія продовжуватиме надавати підтримку Україні попри конфлікт на Близькому Сході, адже, на думку Чолаку, він буде вирішений швидше, ніж війна в Україні.
"Румунія продовжуватиме допомагати Україні незалежно від політичних витрат. Ці політичні витрати менш важливі, ніж прецедент, який створить перемога Росі", - сказав Чолаку.
Прем'єр-міністр також вказав на сплеск підтримки по всій Європі правих і популістських сил, багато з яких критикували підтримку урядів України та нарікали на розірвані зв'язки з Кремлем.
"Ви можете собі уявити, скільки схожих на Путіна серед деяких європейських політиків-популістів?" - підкреслив Чолаку.
- Раніше президент Румунії Клаус Йоганніс закликав партнерів розпочати переговори щодо членства України в Євросоюзі до кінця поточного року.
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