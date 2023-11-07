Румунія і далі надаватиме підтримку Україні, попри ознаки втоми від війни в Європі, - прем'єр Чолаку

Про це пише Bloomberg.

"Союзники України повинні твердо підтримувати Київ, інакше ризикують підбадьорити популістські сили в Європі перемогою Володимира Путіна", - наголосив румунський прем'єр.

За його словами, Румунія продовжуватиме надавати підтримку Україні попри конфлікт на Близькому Сході, адже, на думку Чолаку, він буде вирішений швидше, ніж війна в Україні.

"Румунія продовжуватиме допомагати Україні незалежно від політичних витрат. Ці політичні витрати менш важливі, ніж прецедент, який створить перемога Росі", - сказав Чолаку.

Прем'єр-міністр також вказав на сплеск підтримки по всій Європі правих і популістських сил, багато з яких критикували підтримку урядів України та нарікали на розірвані зв'язки з Кремлем.

"Ви можете собі уявити, скільки схожих на Путіна серед деяких європейських політиків-популістів?" - підкреслив Чолаку.