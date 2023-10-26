Президент Румунії закликав розпочати переговори про вступ України до ЄС до кінця року

Про це він написав у соцмережі X.

"Я ще раз заявляю про нашу тверду підтримку України стільки, скільки буде потрібно, і закликаю до відкриття переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою до кінця 2023 року", - заявив політик.

"Щодо ситуації на Близькому Сході, нам потрібна чітка інформація та єдина позиція ЄС, щоб уникнути небезпечної ескалації конфлікту", - написав Йоганніс.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року. Чітка європейська перспектива надихатиме українців на полі бою.

Керівник парламентської фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія 21 вересня повідомив, що Верховна Рада ухвалила 99,9% того, що потрібно для початку перемовин про вступ до ЄС.

Водночас наприкінці вересня очільниця Єврокомісії Роберта Мецола сказала, що перемовини можуть початися вже у грудні. Але у жовтні заступник голови ОП Ігор Жовква повідомив, що фактичний початок переговорів про членство України в ЄС почнеться в першому півріччі 2024-го.

Що відомо про вступ Молдови до ЄС

Молдова, як і Україна, має статус кандидатки у члени ЄС.

У травні президентка Мая Санду сказала, що членство в ЄС може убезпечити Молдову від того, щоб стати наступною метою РФ, та висловила сподівання, що початок переговорів розпочнеться "найближчими місяцями". Того ж місяця політикиня сказала, що Молдова може вступити до ЄС до 2030 року разом із невизнаним Придністров'ям, попри присутність військ РФ у регіоні.

1 червня верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель сказав, що придністровський конфлікт не є перешкодою для вступу Республіки Молдова до ЄС, адже подібні ситуації вже були.