Румунія хоче купити у Туреччини 18 "байрактарів" на 300 млн євро

Про це повідомляє Digi24 з посиланням на документ Міноборонию

Зазначається, що відомство пропонує парламенту погодити таку закупівлю.

З документа випливає, що йдеться про 18 дронів та супровідне обладнання. Вартість комплексу Bayraktar TB2 залежить від комплектації й може коливатися від 1 млн до 5 млн доларів.

Зараз у румунської армії немає на озброєнні жодного "байрактара". Ймовірно, увагу до безпілотника привернула його роль у російсько-українській війні.

8 серпня виробник "Байрактар" придбав земельну ділянку для будівництва заводу в Україні. Посол України в Туреччині Василь Боднар наголосив, що це рішення не лише політичне, а й практичне, оскільки на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти компоненти українського виробництва.

26 серпня генеральний директор Baykar Халук Байрактар заявив, що турецька компанія Baykar не має наміру продавати Росії безпілотники Bayrkatar TB2 й зазначає, що гроші не є пріоритетом для неї.

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