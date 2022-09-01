Румунія хоче купити у Туреччини 18 "байрактарів" на 300 млн євро
Румунія хоче придбати у Туреччини 18 бойових безпілотників Bayraktar TB2 з обладнанням на загальну суму 300 млн євро
Про це повідомляє Digi24 з посиланням на документ Міноборонию
Зазначається, що відомство пропонує парламенту погодити таку закупівлю.
З документа випливає, що йдеться про 18 дронів та супровідне обладнання. Вартість комплексу Bayraktar TB2 залежить від комплектації й може коливатися від 1 млн до 5 млн доларів.
Зараз у румунської армії немає на озброєнні жодного "байрактара". Ймовірно, увагу до безпілотника привернула його роль у російсько-українській війні.
- 8 серпня виробник "Байрактар" придбав земельну ділянку для будівництва заводу в Україні. Посол України в Туреччині Василь Боднар наголосив, що це рішення не лише політичне, а й практичне, оскільки на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти компоненти українського виробництва.
- 26 серпня генеральний директор Baykar Халук Байрактар заявив, що турецька компанія Baykar не має наміру продавати Росії безпілотники Bayrkatar TB2 й зазначає, що гроші не є пріоритетом для неї.
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