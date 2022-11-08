Румунія накопичила рекордну кількість природного газу
Румунія має рекордні понад 3 млрд кубометрів природного газу у своїх сховищах
Про це заявив міністр енергетики Румунії Вірджіл Попеску на фейсбуці.
Станом на 7 листопада місткість сховища становить 97,75%. Це 3 000,7 млн кубометрів - на 701 млн більше, ніж за аналогічний час 2021 року.
"Повторюю: цієї зими у нас НЕ буде проблем з газом. Населення та економіка не постраждають", - написав Попеску.
- 4 листопада повідомили, що в підземних газосховищах України накопичено 14,5 млрд кубів газу.
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