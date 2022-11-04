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Головна Економіка Україні вистачить газу, щоб пройти опалювальний сезон, – Шмигаль 

Україні вистачить газу, щоб пройти опалювальний сезон, – Шмигаль 

4 листопада, 2022 п'ятниця
18:21
Економіка опалення

У підземних газосховищах України накопичено 14,5 млрд кубів газу

Про це повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У підземних газосховищах достатньо ресурсу. Накопичено 14,5 млрд кубів газу. Враховуючи очікувані закордонні поставки, цих обсягів вистачить, аби пройти опалювальний сезон", – сказав він.

Він додав, що на сьогодні майже половина (45,6%) об’єктів по всій Україні підключені до тепла. Це школи, дитсадки, лікарні, житлові будинки. Найбільше об'єктів опалюють у Житомирській, Закарпатській та Харківській областях. У Києві опалюється 78% будівель.

За словами Шмигаля, уряд готується "до будь-яких сценаріїв" та накопичує обладнання для генерації енергії на випадок надзвичайних ситуацій. 

"Учора провели координаційну нараду зі структурами ООН та USAID. Говорили про підготовку до зими. Від донорів вже отримали 700 генераторів. Ще 900 буде доставлено від них найближчим часом", – сказав він.

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