Румунія пом'якшить карантин напередодні новорічних свят

Про це пише видання Euractiv.



Влада Румунії обговорює можливе послаблення карантинних обмежень, введених під час четвертої хвилі пандемії, але планує посилити правила в'їзду до країни через штам коронавірусу "Омікрон".



Зокрема уряд має намір скасувати нічну комендантську годину для невакцинованих і дозволити відвідувати ТЦ та готелі тим, у кого є негативний тест на коронавірус, а не лише людям, котрі зробили щеплення або перехворіли.



Також не буде обов'язкового носіння масок, за винятком місць скупчення людей. Магазини й ресторани працюватимуть на годину довше, до 22:00, окрім 24, 25 та 31 грудня та 1 січня.



Крім того, уряд розгляне питання про обов’язковий карантин для людей, які не мають довідки про вакцинацію чи одужання та прибувають із країн ЄС, занесених до "червоного" списку.



Громадяни, які мають негативний ПЦР-тест, перед приїздом до Румунії муситимуть пройти 10-денний карантин. Люди без негативного тесту на коронавірус перебуватимуть на самоізоляції протягом 14 днів. За наявності довідки про вакцинацію чи одужання карантин проходити не потрібно.



Туристи з інших країн, щоб уникнути самоізоляції, повинні будуть надати негативний результат ПЛР-тесту, навіть якщо вони вакциновані або одужали.



Ці пропозиції, внесені національним комітетом з надзвичайних ситуації, уряд Румунії обговорить на засіданні 8 грудня.

Нагадаємо, 6 грудня Румунія зафіксувала два перші зараження "Омікроном" та посилила карантинні обмеження.

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