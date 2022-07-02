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Румунія запропонувала допомогу постраждалим від ракетних ударів РФ по Одещині

2 липня, 2022 субота
14:57
Світ ракетний удар РФ по Одещині

Румунія готова допомогти постраждалим від ракетних ударів у Сергіївці, що сталися в ніч із 30 червня на 1 липня

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Богдан Ауреску.

"Ця жахлива ситуація, яка склалася через атаку російських військ на Одеський регіон, підтверджує, що ця війна не лише незаконна, а й аморальна, і має закінчитися якнайшвидше", - заявив Ауреску.

Він також додав, що додавши, що підтримує зв'язок із колегами в Молдові, з'ясовуючи, яка допомога потрібна.

"Це ще одне грубе порушення міжнародного гуманітарного права, ще одне грубе порушення правил ведення війни, бойових дій. Оскільки міжнародне гуманітарне право забороняє цивільним особам бути об’єктами військових нападів, воно забороняє залучати цивільні об’єкти до бойових дій" - сказав він.

  • 1 липня ОК "Південь" та речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомили, що одна російська ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. У багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд у 9 поверхів. Відомо, що внаслідок ударів загинуло понад 20 людей. 

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