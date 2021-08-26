Russia Today домалювала зброю афганцям в аеропорту зі світлини Reuters
Російські пропагандисти відфотошопили світлину Reuters,де родина афганців прибуває до Бельгії після евакуації, домалювавши тим РПГ та автомати, а пізніше - видалили світлину
Про це пише "Настоящее Время" з посилання на британського блогера JimmySecUK.
"Нічого особливого, просто російська державна телекомпанія RT прифотошопила зброю та вибухівку на зображення невинної афганської сім’ї біженців, щоб зобразити їх як терористів", - прокоментував блогер.
На оригінальному фото агентства Reuters сфотографовано чоловіка, жінку та дитину, які прибувають на військову базу Мельсбрук (Бельгія) після того, як таліби увійшли в столицю Афганістану Кабул.
Відредаговане зображення з'явилося на офіційному англомовному твіттері RT (2,9 млн підписників). До рюкзаків людей на фото в твіті RT були прироблені автомати Калашникова, гранатомет і ракетниця.
Твіт був такий: "Деякі терористи отримують безкоштовний квиток з Афганістану?" Далі без посилання на джерело - американський портал Defense One - цитувався анонімний "представник американського уряду". "До 100 евакуйованих афганців входять в списки спостереження спецслужб", - говорилося в цитаті.
Фото також супроводжувалося вертикальним написом: "Попередження: відфотошоплене зображення". Але розглянути це попередження було непросто: висота його шрифту на айфоны становила близько міліметра.
У коментарях блогер JimmySecUK дав посилання на кеш, де зберігається видалена відфотошоплна світлина.
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