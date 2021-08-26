Russia Today домалювала зброю афганцям в аеропорту зі світлини Reuters

Про це пише "Настоящее Время" з посилання на британського блогера JimmySecUK.



"Нічого особливого, просто російська державна телекомпанія RT прифотошопила зброю та вибухівку на зображення невинної афганської сім’ї біженців, щоб зобразити їх як терористів", - прокоментував блогер.



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