Рвучкий вітер, прохолода, проте без значних опадів: прогноз на 28 грудня від Наталки Діденко
У четвер, 28 грудня, на більшості територій України без істотних опадів. Натомість очікується рвучкий вітер та прохолодна температура повітря
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
"28 грудня, завтра, в більшості областей України - без істотних опадів. Південно-західний вітер залишається рвучким, часом із сильними поривами", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що температура повітря 28 грудня трохи знизиться - вночі у західних областях прогнозується -1...-5 °C, на решті території від -2 °C до +1 °C.
Натомість вдень очікується +1...+4 °C, на півдні та в західній частині +4...+9 °C.
У Києві буде вітряно
За даними Наталки Діденко, у Києві 28 грудня - без істотних опадів, вітряно та прохолодно.
Вночі очікується близько 0 °C, а вдень +2...+4 °C.
Фото: Наталка Діденко
- У вівторок, 26 грудня, у Києві зафіксували рекорд середньодобової температури повітря для цього дня, який становив +5,9 °C. Це на 0,1 °C вище, ніж у 2015 році.
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