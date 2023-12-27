Рвучкий вітер, прохолода, проте без значних опадів: прогноз на 28 грудня від Наталки Діденко

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

"28 грудня, завтра, в більшості областей України - без істотних опадів. Південно-західний вітер залишається рвучким, часом із сильними поривами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що температура повітря 28 грудня трохи знизиться - вночі у західних областях прогнозується -1...-5 °C, на решті території від -2 °C до +1 °C.

Натомість вдень очікується +1...+4 °C, на півдні та в західній частині +4...+9 °C.

У Києві буде вітряно

За даними Наталки Діденко, у Києві 28 грудня - без істотних опадів, вітряно та прохолодно.

Вночі очікується близько 0 °C, а вдень +2...+4 °C.

Фото: Наталка Діденко