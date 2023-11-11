"Рядові на такому не їздять": Стерненко показав удар українського дрона по Range Rover

Відео Сергій Стерненко опублікував у своєму телеграм-каналі.

Вдалий удар по російських терористах завдали воїни Центру спеціальних операцій.

"Цікавий клієнт попався дрону. Воїни ЦСО А СБУ підрозділу Falcons team вдарили по авто явно незвичайного росіянина, що відстрілювався. Він катався на Range Rover, рядові на такому не їздять. Більше й не поїздить. А може і не походить", - пише