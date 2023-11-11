"Рядові на такому не їздять": Стерненко показав удар українського дрона по Range Rover
Волонтер Сергій Стерненко поділився відео з ударом українського дрона по автівці Range Rover, яку використовував російський військовий
Відео Сергій Стерненко опублікував у своєму телеграм-каналі.
Вдалий удар по російських терористах завдали воїни Центру спеціальних операцій.
"Цікавий клієнт попався дрону. Воїни ЦСО А СБУ підрозділу Falcons team вдарили по авто явно незвичайного росіянина, що відстрілювався. Він катався на Range Rover, рядові на такому не їздять. Більше й не поїздить. А може і не походить", - пише
- Упродовж доби російські терористи вели штурмові дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Запорізькому, Шахтарському та Мар'їнському напрямках.
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