Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку в Карпатах

Про це попереджає Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.



"Станом на 08:15 03.01.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер східний 7-8 м/с. Температура повітря -5°С", - ідеться в повідомленні.



В Укргідрометцентрі зазначають, що 3 січня на високогір’ї Закарпатської та в горах Львівської областей зафіксована значна сніголавинна небезпека (3 рівень).



Крім того, 3-4 січня можливе сходження лавин у горах Івано-Франківщини.

