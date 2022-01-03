Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку в Карпатах
3 січня в Карпатах погіршилася видимість, а також можливе сходження лавин
Про це попереджає Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.
"Станом на 08:15 03.01.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер східний 7-8 м/с. Температура повітря -5°С", - ідеться в повідомленні.
В Укргідрометцентрі зазначають, що 3 січня на високогір’ї Закарпатської та в горах Львівської областей зафіксована значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Крім того, 3-4 січня можливе сходження лавин у горах Івано-Франківщини.
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