Рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку в Карпатах
19 січня в Карпатах зафіксований 3 рівень сніголавинної небезпеки
Про це повідомляє ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 19 січня на високогір'ях Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - зазначають рятувальники.
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