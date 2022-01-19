Рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку в Карпатах

Про це повідомляє ДСНС.



"За даними Укргідрометцентру, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 19 січня на високогір'ях Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - зазначають рятувальники.



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