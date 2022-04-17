Рятувальники спростували фейк про розмінування пляжів в Одесі
Рятувальники спростували поширену на деяких Telegram-каналах інформацію щодо ніби часткового розмінування морських пляжів Одеси
Про це повідомляє йдеться у заяві ГУ ДСНС в Одеській області.
Рятувальники зазначили що інформація в Telegram-каналах щодо розмінування одеських пляжів не відповідає дійсності. Їх й надалі заборонено відвідувати.
"Терміново! До уваги одеситів і мешканців Одеської області! Сьогодні в деяких Telegram-каналах з'явилась новина про те, що нібито сьогодні ДСНС буде розпочинати частково розміновувати одеські пляжі.Ця інформація не відповідає дійсності і є фейковою! Жодних заяв представники ГУ ДСНС в Одеській області не робили!" – йдеться в повідомленні.
У відомстві наголосили містянам, що пересуватися по території узбережжя та пляжами Одеси i області категорично заборонено.
- Зауважимо, за словами командувача Військово-морських сил ЗС України Олексія Неїжпапи ситуація на всіх стратегічних підступах до Одеської області повністю під контролем Збройних сил України.
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