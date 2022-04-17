Окупанти обстрілюють Одещину з окупованого Криму, - ВМС ЗСУ

Про це повідомляють Військово-морські Сили ЗСУ.



За словами командувача Військово-Морських Сил ЗС України Олексія Неїжпапа ситуація на всіх стратегічних підступах до Одеської області повністю під контролем Збройних Сил України,



"Саме завдяки, оперативним діям військовослужбовців національного флоту разом з іншими підрозділами оборонного сектору, було підготовлено та розгорнуто позиції для зустрічі ворога, з метою нанесення ефективного і нищівного удару по загарбниках", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, Володимир Зеленський сказав, що російські окупанти майже знищили Маріуполь, не виключено, що росіяни також спробують знищити Одесу.

Також оперативне командування "Південь" повідомляє, що в Чорноморській операційній зоні продовжують маневрувати озброєні російські кораблі. Рівень загрози ракетних ударів та висадки десанту залишається високим."Наміри оскаженілих і деморалізованих військ можуть бути абсолютно непередбачуваними, тож і загроза висадки десанту залишається", - додають в оперативному командуванні.