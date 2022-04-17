Окупанти обстрілюють Одещину з окупованого Криму, - ВМС ЗСУ
Українська ППО зупиняє обстріли росіян з тимчасово окупованого Севастополя та Криму
Про це повідомляють Військово-морські Сили ЗСУ.
За словами командувача Військово-Морських Сил ЗС України Олексія Неїжпапа ситуація на всіх стратегічних підступах до Одеської області повністю під контролем Збройних Сил України,
"Саме завдяки, оперативним діям військовослужбовців національного флоту разом з іншими підрозділами оборонного сектору, було підготовлено та розгорнуто позиції для зустрічі ворога, з метою нанесення ефективного і нищівного удару по загарбниках", - йдеться у повідомленні.
Також оперативне командування "Південь" повідомляє, що в Чорноморській операційній зоні продовжують маневрувати озброєні російські кораблі. Рівень загрози ракетних ударів та висадки десанту залишається високим.
"Наміри оскаженілих і деморалізованих військ можуть бути абсолютно непередбачуваними, тож і загроза висадки десанту залишається", - додають в оперативному командуванні.
- Нагадаємо, Володимир Зеленський сказав, що російські окупанти майже знищили Маріуполь, не виключено, що росіяни також спробують знищити Одесу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.45
Купівля 30.45Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 34.54
- Актуальне
- Важливе