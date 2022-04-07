Зеленський до парламенту Греції: Одеса – це ще одне місто, яке Росія може спробувати знищити так само, як Маріуполь

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Греції.

Зеленський сказав, що кожен його ранок починається з Маріуполя, з того, що відбувається в цьому українському місті, яке російські війська знищують.

"Це було півмільйонне місто, в ньому і досі залишаються близько 100 тисяч людей. Але немає фактично жодної неушкодженої будівлі. Абсолютна більшість будівель у місті повністю зруйнована. Російські військові знищували все: лікарні, пологовий будинок, житлові будинки, міський театр, в якому мирні мешканці ховалися від бомб. Маріуполь майже знищений. Впевнений, майже кожен із вас вже бачив, як місто виглядає зараз", - сказав Зеленський грецьким високопосадовцям.

Також він звернув увагу, що це місто завжди будо домом для великої грецької громади. "Українська грецька громада – одна з найбільших у світі. Століттями наші народи жили поруч, століттями виховували дітей, будували майбутнє", - зауважив Зеленський.

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Також він сказав про небезпеки, які можуть чекати на ще одне велике українське місто біля моря.

"Свобода або смерть. Ці слова відображають не тільки нашу боротьбу проти спроби Росії підкорити Україну, це частина вашої ідентичності, яка походить з нашої Одеси. Ще одного південного міста України, яке Росія може спробувати знищити так само, як і Маріуполь. … Сьогодні там немає пострілів тільки тому, що наші Збройні сили України стримують російські атаки і відкидають варварські російські війська від їхнього давнього погодженого російським керівництвом наступу на Одесу", - сказав Зеленський і додав, що російські солдати принесли смерть і руйнування туди, де століттями українці і греки насолоджувалися миром та процвітанням.

Президент також наголосив, що росіяни почали примусову депортацію українців з півдня України і вже як мінімум десятки тисяч людей вивезені на територію РФ та тимчасово окуповані території України.

У Маріуполі персонал та пацієнтів міської лікарні №4 ім. Мацука російські окупанти примусово вивезли з міста на тимчасово окуповану територію України та територію РФ

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