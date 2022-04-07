Окупанти примусово вивезли до РФ медичний персонал та пацієнтів маріупольської міської лікарні №4, - міськрада Маріуполя

Про це повідомляє міська рада Маріуполя.

Відомо, що до медичного закладу прийшли озброєні люди, які в ультимативній формі сказали, що лікарі та пацієнти повинні виходити та сідати до транспорту окупантів.

"Виснажені та налякані люди були вимушені виконати накази російських терористів. Що буде далі з людьми – невідомо", - пишуть у міськраді.

Раніше вже були підтверджені випадки коли людей відправляли до депресивних регіонів Росії.

"Ми формуємо єдину базу незаконно депортованих людей для того, щоб потім повернути кожного маріупольця в Україну. Ми вже розуміємо, що окупанти насильно вивезли що найменш 40 тисяч жителів Маріуполя. Наша мета – створити дієвий механізм повернення цих людей. Це складна робота, яку ми ведемо у повній координації з Павлом Кириленко, головою Донецької обласної воєнної адміністрації", - сказав міський голова Вадим Бойченко.

Також з’явилося відео, як персонал та пацієнтів у примусовому порядку вивозять з території лікарні.

Російські терористичні війська скинули декілька надпотужних бомб та знищили один з корпусів міської лікарні №1, де заживо згоріло майже 50 людей

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb