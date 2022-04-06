У Маріуполі, після бомбардування росіянами лікарні, живцем згоріли майже 50 людей

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.



Міський голова Вадим Бойченко закликав країни ЄС посилити санкції проти Росії, щоб зупинити геноцид українців.



"Сьогодні надважливо, щоб воєнні злочини росії були зафіксовані міжнародними установами у сфері прав людини. Європейські країни повинні відреагувати на злочини проти людства, проти українського народу. Ці факти повинні стати поштовхом для посилення санкцій проти Російської Федерації. В тому числі для повного ембарго на російську нафту та газ. Мусимо разом зупинити військову агресію та геноцид українців", - підкреслив Вадим Бойченко.



За словами міського голови, Маріуполь, який донедавна був символом розвитку, зараз майже повністю зруйнований російськими окупантами. Понад 90% міської інфраструктури знищено. З них, щонайменше 40% вже не підлягає відновленню. Наразі міська рада вже створила комісію, яка фіксує факти руйнувань комунального та приватного майна. На сьогодні внесли більше 300 таких фактів. Проте головний злочин – тисячі вбитих мирних маріупольців.



"Тільки за попередніми оцінками в Маріуполі за місяць блокади загинуло 5 тисяч людей, з яких приблизно 210 – діти. Російські терористичні війська скинули декілька надпотужних бомб на дитячу лікарню, знищили один з корпусів міської лікарні №1. Заживо згоріло майже 50 людей. Розбомбили Драматичний театр, де на той час від обстрілів ховалося понад 900 людей. Це лише декілька прикладів цілеспрямованого знищення мирного населення Маріуполя", - наголосив Вадим Бойченко.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb