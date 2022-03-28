Рятувальники спростували новину про масштабні лісові пожежі в зоні відчуження

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про це у зв'язку з поширенням неправдивої інформації у соціальних мережах та у низці ЗМІ щодо масштабних пожеж у Чорнобильській Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення.

"Будь ласка, не поширюйте не перевірену інформацію та слідуйте за повідомленнями лише в офіційних джерелах! ", - наголосили рятувальники.

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вчора, 27 березня, написала, що горить 10 тис. гектарів чорнобильського радіоактивного лісу

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