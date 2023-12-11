Саміт лідерів ЄС розгляне варіанти гарантій безпеки для України, - Боррель

Про це він сказав перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє Sky TG24.



"Росія продовжує атакувати Україну, але втрати Росії зростають: настав час підтримувати Київ більше, а не менше. Сьогодні ми обговорюватимемо гарантії безпеки для України, і міністри повинні дати мені орієнтири, щоб винести варіанти на саміті лідерів", - заявив Боррель.

Він також наголосив, що важливо, щоб військова підтримка України тривала на європейському рівні, а не лише на двосторонньому рівні. Крім того, Боррель заявив, що "настав час спрямувати всі свої можливості на підтримку України", оскільки РФ посилює атаки.



"Кілька днів тому Київ атакувала найбільша кількість безпілотників з початку війни, атаки на українські міста тривають. Настав час спрямувати всі свої можливості на підтримку України", - наголосив головний дипломат ЄС.

Він зазначив, що міністри повинні будуть дати йому вказівки, щоб представити Європейській раді пропозицію щодо зобов’язань у сфері безпеки, які в основному спрямовані на підвищення можливостей структур і координацію двосторонніх угод між державами-членами та Україною.