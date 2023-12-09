Зобов’язання у сфері безпеки й збільшення військового потенціалу України: Боррель розповів, про що йтиметься на засіданні Ради ЄС
На наступному засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС обговорять зобов’язання перед Україною у сфері безпеки та збільшення її воєнного потенціалу
Про це повідомляє голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
Він нагадав про те, що Росія здійснила найбільший ракетний удар по містах України за 2 місяці. Мова про ракетну атаку вранці 8 грудня, коли окупантами було запущено 19 ракет Х-101 і Х-555, з яких 14 збила ППО.
Боррель наголосив на необхідності посилення української ППО та потенціалу ЗСУ загалом.
"Необхідність посилення Збройних Сил України, в тому числі систем ППО. На наступному засіданні Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу ми обговоримо зобов’язання ЄС у сфері безпеки, разом із пропозиціями щодо збільшення нашого внеску у військовий потенціал України", - написав він.
- Зранку 8 грудня росіяни випустили крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони рухались через Харківщину та Дніпропетровщину у район Києва.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.75 Купівля 36.75Продаж 37.37
- EUR Купівля 39.66Продаж 40.6
- Актуальне
- Важливе