Зобов’язання у сфері безпеки й збільшення військового потенціалу України: Боррель розповів, про що йтиметься на засіданні Ради ЄС

Про це повідомляє голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Він нагадав про те, що Росія здійснила найбільший ракетний удар по містах України за 2 місяці. Мова про ракетну атаку вранці 8 грудня, коли окупантами було запущено 19 ракет Х-101 і Х-555, з яких 14 збила ППО.

Боррель наголосив на необхідності посилення української ППО та потенціалу ЗСУ загалом.

"Необхідність посилення Збройних Сил України, в тому числі систем ППО. На наступному засіданні Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу ми обговоримо зобов’язання ЄС у сфері безпеки, разом із пропозиціями щодо збільшення нашого внеску у військовий потенціал України", - написав він.