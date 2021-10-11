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Саміт "Нормандської четвірки" та ситуація на Донбасі: Зеленський провів відеоконференцію з Меркель і Макроном

11 жовтня, 2021 понедiлок
19:45
Суспільство Зеленський провів відеоконференцію з Меркель і Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном

Про це передає пресслужба ОПУ.

"Очільник Української держави подякував ФРН та Франції за незмінну позицію на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також активну участь у переговорах у Нормандському форматі дотепер, висловивши сподівання на таку ж активну участь і в майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Сторони обговорили подальші кроки з метою мирного врегулювання на Донбасі, а також підготовку до проведення чергового саміту "Нормандської четвірки".

"Сторони відзначили, що очікують від цього саміту конструктиву та досягнення домовленостей щодо узгоджених послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення стійкого миру на Донбас", - йдеться в повідомленні.

Лідери держав обговорили пропозиції щодо домовленостей, які могли б бути розглянуті на саміті в Нормандському форматі. 

Зеленський розповів співрозмовникам про безпекову ситуацію на сході країни.

"Учасники зустрічі відзначили важливість дотримання сторонами зобов’язань, узятих на себе в Парижі у грудні 2019 року, та погодилися з необхідністю детального обговорення стану їхнього виконання під час наступного саміту "Нормандської четвірки", - йдеться в повідомленні.

Меркель і Макрон пообіцяли порушити ці питання під час своєї розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

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