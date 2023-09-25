"Самовираження карається": чоловіки, які повісили у Таліні прапор Естонської РСР, хочуть оскаржити штраф у суді

Про це пише Postimees.

Політик заявив, що їх оштрафували не за статтею про розпалювання ненависті, за якою було порушено справу, а за порушення громадського порядку.

"Департамент поліції та прикордонної охорони вирішив, що ми з Андресом Ауле 22 липня вчинили злочин, коли встановили прапор Естонської РСР на Будинку письменників на вулиці Харью в Таллінні, і вважали за правильне оштрафувати нас. Водночас, департамент більше не виходив зі 151-ї статті Пенітенціарного кодексу, на підставі якої щодо нас було розпочато провадження, а звинуватив нас у порушенні громадського порядку, а точніше у тому, що ми викликали занепокоєння третіх осіб", - написав він у соцмережах.

За словами Валге, у справі про правопорушення згадуються також дві інші особи, яких потурбувало те, що він разом з Ауле повісив прапор ЕРСР. У поліції поки що не уточнили, яке відношення ці особи мають до справи.

Видання нагадує, що у середині липня двоє чоловіків підняли прапор Естонської РСР поряд із барельєфом письменника Юхана Смуула на стіні Будинку письменників. Чоловіки підняли прапор о 5 ранку, а через кілька годин, о 09:29, вони ж самі зняли прапор.

Фото: Lugeja pilt

За словами Валге, їх з Ауле метою було привернути увагу до символу окупаційної влади, що постійно висить на стіні, який слід прибрати.

"Однак натомість нам призначили покарання за використання символіки окупаційної влади", - додав він.

Політик наголосив, що використання радянської символіки в Естонії не заборонене.

"Символіка, пов'язана з Естонською РСР, не заборонена в Естонії, за винятком випадків виправдання міжнародних злочинів. Сам Департамент поліції та прикордонної охорони раніше публічно підтвердив, що використання символів часів СРСР у громадських місцях не заборонено", - пояснив він.

Валге вважає, що ця справа показник того, що "будь-яке самовираження карається".

"Схоже, що, на думку департаменту, будь-яке самовираження, яке когось непокоїть, карається. Існує безліч явищ, які можуть когось турбувати в суспільному просторі, наприклад, когось може потурбувати розміщений на стіні плакат з незвичайним малюнком, нескошена або, навпаки, скошена трава, немита машина, хрест на вежі церкви і т.д", - каже Валге.

Він додав, що хоча їм фінансово вигідніше заплатити штраф, вони з Ауле найближчими днями оскаржуватимуть це рішення у суді.