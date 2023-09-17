У селі на Харківщині провели урочистості з покладанням квітів до пам'ятника із серпом і молотом
У селі Шелестове Коломацької селищної громади Богодухівського району Харківської області з нагоди дня пам'яті земляків, які загинули в роки Другої світової війни, провели церемонію покладання квітів до меморіалу з гербом Радянського Союзу
Про це на фейсбуці повідомляє Коломацька територіальна громада Харківської області.
8 вересня в "парку Перемоги" села Шелестове відбувся мітинг-реквієм з нагоди річниці з дня визволення від німецько-фашистських загарбників та з нагоди Дня села.
За участі голови громади Володимира Гуртового, старости округу Євгенія Талавирі та настоятеля Свято-Воскресенського храму отця Миколая Філозофа до пам'ятника, на якому було зображено радянські символи, а саме серп і молот, урочисто поклали квіти, провели хвилину мовчання та нагородили за патріотизм і значну допомогу захисникам України колектив Шелестівського ліцею та мешканця села Леоніда Торяника. Також, організатори провели концерт "Разом до Перемоги", під час якого проводився збір коштів на придбання тепловізора.
"Кожного року в цей день ми з вами збираємося, щоби вшанувати світлу пам'ять жителів, котрі загинули від рук фашистів. Скільки 6 років не минуло, нам завжди буде боляче згадувати той день вини. Наш обов'язок - пам'ятати, бо історія має велику силу", - сказав на промові очільник громади.
На даний випадок звернув увагу проєкт "Деколонізація.Україна", що займається очищенням населених пунктів від радянської та російської символіки.
"Вересень 2023(!) року. Це вражає", - прокоментували на ТГ-каналі проєкту.
Про радянські символи в Україні
2015 року став діяти закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".
Згідно 4 пункту ст. 1 закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" під нього підпадають:
- будь-яке зображення державних прапорів, гербів та інших символів СРСР, УРСР (УСРР);
- гімни СРСР, УРСР (УСРР);
- прапори, символи, зображення або інша атрибутика, в яких відтворюється поєднання серпа та молота, серпа, молота та п’ятикутної зірки, плуга (рала), молота та п’ятикутної зірки;
- символіку комуністичної партії або її елементи;
- зображення, пам’ятники, пам’ятні знаки, написи, присвячені особам, які обіймали керівні посади в комуністичній партії
- зображення, пам’ятники, пам’ятні знаки, написи, присвячені подіям, пов’язаним з діяльністю комуністичної партії;
- зображення гасел комуністичної партії, цитат осіб, які обіймали керівні посади в комуністичній партії;
- найменування комуністичної партії.
Проєкт "Деколонізація.Україна" створив сайт "Декомунізація", на якому кожен може повідомити про ще не демонтований об'єкт радянського минулого. Після отримання скарги її перевіряють на достовірність і юристи проєкту готують відповідне звернення до органів влади за місцем виявлення об'єкту.
"З моменту прийняття закону багато об’єктів було демонтовано, багато назв - перейменовано. Але велика кількість об’єктів лишилася. Завершимо процес раз і назавжди", - закликає "Декомунізація".
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