У селі на Харківщині провели урочистості з покладанням квітів до пам'ятника із серпом і молотом

Про це на фейсбуці повідомляє Коломацька територіальна громада Харківської області.

8 вересня в "парку Перемоги" села Шелестове відбувся мітинг-реквієм з нагоди річниці з дня визволення від німецько-фашистських загарбників та з нагоди Дня села.

За участі голови громади Володимира Гуртового, старости округу Євгенія Талавирі та настоятеля Свято-Воскресенського храму отця Миколая Філозофа до пам'ятника, на якому було зображено радянські символи, а саме серп і молот, урочисто поклали квіти, провели хвилину мовчання та нагородили за патріотизм і значну допомогу захисникам України колектив Шелестівського ліцею та мешканця села Леоніда Торяника. Також, організатори провели концерт "Разом до Перемоги", під час якого проводився збір коштів на придбання тепловізора.

"Кожного року в цей день ми з вами збираємося, щоби вшанувати світлу пам'ять жителів, котрі загинули від рук фашистів. Скільки 6 років не минуло, нам завжди буде боляче згадувати той день вини. Наш обов'язок - пам'ятати, бо історія має велику силу", - сказав на промові очільник громади.

На даний випадок звернув увагу проєкт "Деколонізація.Україна", що займається очищенням населених пунктів від радянської та російської символіки.

"Вересень 2023(!) року. Це вражає", - прокоментували на ТГ-каналі проєкту.

Про радянські символи в Україні

2015 року став діяти закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Згідно 4 пункту ст. 1 закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" під нього підпадають:

будь-яке зображення державних прапорів, гербів та інших символів СРСР, УРСР (УСРР);

гімни СРСР, УРСР (УСРР);

прапори, символи, зображення або інша атрибутика, в яких відтворюється поєднання серпа та молота, серпа, молота та п’ятикутної зірки, плуга (рала), молота та п’ятикутної зірки;

символіку комуністичної партії або її елементи;

зображення, пам’ятники, пам’ятні знаки, написи, присвячені особам, які обіймали керівні посади в комуністичній партії

зображення, пам’ятники, пам’ятні знаки, написи, присвячені подіям, пов’язаним з діяльністю комуністичної партії;

зображення гасел комуністичної партії, цитат осіб, які обіймали керівні посади в комуністичній партії;

найменування комуністичної партії.

Проєкт "Деколонізація.Україна" створив сайт "Декомунізація", на якому кожен може повідомити про ще не демонтований об'єкт радянського минулого. Після отримання скарги її перевіряють на достовірність і юристи проєкту готують відповідне звернення до органів влади за місцем виявлення об'єкту.

"З моменту прийняття закону багато об’єктів було демонтовано, багато назв - перейменовано. Але велика кількість об’єктів лишилася. Завершимо процес раз і назавжди", - закликає "Декомунізація".