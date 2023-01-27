Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Крик та виття кремлівських пропагандистів є ознакою усвідомлення верхівкою РФ наслідків не лише військової допомоги України, а й санкцій. Вони відразу реагують на будь-які санкційні заходи. Оскільки це болючі удари, які підривають не лише економічну та фінансову спроможність РФ, а і єдність російських еліт", - пояснив Лубківський.

Дипломат наголосив, що РФ не має економічних перспектив через санкційні заходи

"Санкції проти РФ підривають основи путінського режиму. Санкційні заходи ставлять хрест на будь-які фінансовій діяльності РФ. Про перспективи у майбутньому для РФ й мови не може бути. Тому реакції на санкції пропагандистів Кремля є добрим знаком", - додав він.