Санкції проти РФ підривають єдність російських еліт, - дипломат Лубківський
Дипломат Данило Лубківський переконаний, що санкції проти РФ підривають не тільки економічні спроможності путінського режиму, а і єдність російських еліт
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Крик та виття кремлівських пропагандистів є ознакою усвідомлення верхівкою РФ наслідків не лише військової допомоги України, а й санкцій. Вони відразу реагують на будь-які санкційні заходи. Оскільки це болючі удари, які підривають не лише економічну та фінансову спроможність РФ, а і єдність російських еліт", - пояснив Лубківський.
Дипломат наголосив, що РФ не має економічних перспектив через санкційні заходи
"Санкції проти РФ підривають основи путінського режиму. Санкційні заходи ставлять хрест на будь-які фінансовій діяльності РФ. Про перспективи у майбутньому для РФ й мови не може бути. Тому реакції на санкції пропагандистів Кремля є добрим знаком", - додав він.
- 10 січня ЗМІ повідомили, що країни G7 готують дві граничні ціни на російські нафтопродукти. З 5 лютого, коли наберуть чинності санкції ЄС щодо заборони на імпорт російських нафтопродуктів, коаліція G7 також запровадить обмеження цін на російські нафтопродукти, такі як дизельне пальне, гас і мазут, щоб ще більше зменшити доходи Москви від експорту енергоносіїв і її здатність фінансувати своє вторгнення в Україну.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 42.58Продаж 43.57
- Актуальне
- Важливе