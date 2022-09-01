Про це повідомляє Yle.

Зазначається, що митники майже щодня конфісковують євро у російських туристів, які повертаються додому. Точної статистики щодо вилучених сум у відомства немає.

Готівку конфісковують на підставі санкцій, введених ЄС ще у березні щодо Росії через війну в Україні.

"Експорт офіційної валюти ЄС до Росії заборонено санкційним регламентом", – повідомив головний митний інспектор Яркко Кескінен.

Напередодні російське видання "Фонтанка" розповіло про кілька випадків конфіскації готівки під час перетину кордону Фінляндії з Росією в росіян.

Один із них розповів, що митники пропонували йому або передати вилучені гроші будь-кому, хто їде до Фінляндії, або залишити на зберігання в пункті пропуску і забрати при повторному в'їзді в країну, оскільки термін зберігання не обмежений.

Нагадаємо, за словами очільника МЗС Угорщини, Європейський Союз призупинить дію угоди з Росією, яка спрощує видачу віз, але загальна заборона на видачу віз не буде введена

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