Про це він сказав в ефірі Еспресо.

"Українські санкції мають бути проти РФ і російських громадян, насамперед російських олігархів, бізнесменів, настільки масштабними, щоб про них заговорили західні медіа і в такий спосіб почали підштовхувати наших партнерів до більш активних дій. Немає нічого дивного в тому, що кожен пакет санкцій ухвалюється складніше, тому що вони б'ють не тільки по Росії, а й по країнах, які ці санкції накладають", - сказав Євген Магда.

Політолог наголосив, що Європейський Союз повністю підтримує Україну, надаючи їй матеріальні ресурси на закупівлю зброї для боротьби проти російської військової агресії.

"ЄС без того надає Україні безпрецедентну підтримку вперше в історії надав 2,5 млрд євро на закупівлю Україною зброї й взагалі демонструє достатньо принципову позицію, проте очевидно, що 9-й пакет санкцій має бути й має бути пряма кореляція між діями Росії. Тобто добре, що 8-й пакет ухвалений настільки швидко після незаконного рішення, після псевдореферендуму, після всього цього шабашу в Кремлі з приводу крадіжки українських територій. Це інформаційно добре. Але як це економічно відбивається на Росії?" - зазначив він.

Євген Магда переконаний, що Україна має показувати приклад іншим державам стосовно введення максимально жорстких санкцій проти Росії.

"Санкції мають бути такими, щоб Росія втратила можливість навіть думати про те, що вона може ці два пакети обходити й вона може ігнорувати це. І Україна в цьому плані має бути орієнтиром, якщо вона не може бути локомотивом, бо не є членом ЄС. На мою думку, це все прозорі факти", - додав він.

Рада ЄС затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України. Він став відповіддю на незаконну анексію РФ української території, мобілізацію додаткових військ та відкриті ядерні погрози.

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