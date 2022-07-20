Про це повідомило Метінвест Медіа.

Як йдеться у повідомленні, оператор газосховищ України Укртрансгаз та Група Метінвест організували спільне виробництво для потреб на ЗСУ. З понад 6 тонн металопродукції компанії планують виробити приблизно 5 тисяч необхідної продукції для армії.

"З цих матеріалів на виробничих потужностях Укртрансгазу протягом найближчих місяців планується створити приблизно 5 тисяч виробів, зокрема, саперних кішок для дистанційного розмінування територій, різних видів польових пічок, полум’ягасників тощо. Їх передадуть військовим підрозділам ЗСУ, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту", - пише Метінвест.

Також у компанії зазначають, що обидва підприємства активно підтримують українську армію від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Метінвест регулярно передає бронежилети, кевларові каски, тактичне обладнання до підрозділів ЗСУ, ДСНС, поліції тощо. Металурги освоїли власне виробництво пластин для бронежилетів високої якості. Водночас Укртрансгаз самостійно збирає кошти для потреб підрозділів ЗСУ. Також компанія налагодила серійне виробництво виробів із металу й за останні місяці вже виготовила та передала військовим понад 1,6 тис. засобів для примусової зупинки техніки, 1 тис. саперних кішок і 200 пічок різних видів", - зазначають у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що після ворожих обстрілів група Метінвест прийняла рішення про консервацію Авдіївського коксохімічного заводу.

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