Сайт благодійного фонду "Повернись живим" заблокували через скаргу Роскомнагляду
Через Роскомнагляд сайт найбільшого українського фонду допомоги військовим заблокували
Про це повідомила пресслужба фонду.
"Wix заблокував сайт "Повернись живим" через скаргу Роскомнагляду. Ми закликаємо світову спільноту відреагувати. Росія вбиває мирних жителів України", - йдеться в одному з повідомлень фонду.
Пізніше роботу сайту відновили. Представники платформи Wix ситуацію поки не коментували.
- Нагадаємо, група хакерів Anonymous вимкнула сайт ФСБ РФ. Міжнародна хакерська група Anonymous вже зламала 2,5 тисячі сайтів в Росії та Білорусі на знак підтримки України.
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