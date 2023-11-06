Сайт Еспресо вже без російської мови

За словами головного редактора сайту Еспресо Андрія Нестеренко, таке рішення відповідає цінностям команди: "Після закриття російськомовної версії ми вивільнимо більше ресурсів для підсилення української: як в частині чистоти подачі рідною мовою, так і в частині продукування додаткового контенту. Ми також зможемо спрямувати більше ресурсів та уваги на нашу англійську версію - https://global.espreso.tv/", - коментує він.

"Ми не бачимо сенсу в існуванні російськомовної версії Еспресо, оскільки наша аудиторія читає українською та англійською, а не російською", - коментує Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту та цифрових платформ Еспресо.