Сайт Еспресо вже без російської мови
Інформаційно-пояснювальний сайт Еспресо припинив перекладати матеріали російською та прибрав кнопку переходу на російську мову
За словами головного редактора сайту Еспресо Андрія Нестеренко, таке рішення відповідає цінностям команди: "Після закриття російськомовної версії ми вивільнимо більше ресурсів для підсилення української: як в частині чистоти подачі рідною мовою, так і в частині продукування додаткового контенту. Ми також зможемо спрямувати більше ресурсів та уваги на нашу англійську версію - https://global.espreso.tv/", - коментує він.
"Ми не бачимо сенсу в існуванні російськомовної версії Еспресо, оскільки наша аудиторія читає українською та англійською, а не російською", - коментує Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту та цифрових платформ Еспресо.
- Наприкінці вересня сайт повідомив про перехід до пояснювальної журналістики: на espreso.tv публікуються різні тексти про найактуальніші події України і світу, але саме пояснювальні стають його візитівкою.
- Сайт espreso.tv входить у "Білий список" видань, новинам яких можна довіряти, від "Інституту масової інформації".
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