Сайт Еспресо.TV у списку медіа без джинси і з дотриманням професійних стандартів
Інститут масової інформації оприлюднив список прозорих і відповідальних українських онлайн-медіа, які увійшли у Білий список другого півріччя 2023
Про це йдеться на сайті ІМІ.
До Списку найякісніших і найвідповідальніших українських онлайн-медіа, який підготували експерти ІМІ на основі моніторингових досліджень, увійшли такі редакції: Суспільне, Громадське, "Ліга", "Українська правда", Укрінформ, ZN.ua, "Бабель", НВ та "Еспресо".
Такими є результати двоетапного глибинного моніторингу онлайн-медіа, який Інститут масової інформації провів у серпні-вересні 2023 року.
За результатами аналізу, рівень дотримання професійних стандартів на ресурсах, які ввійшли до Білого списку, в середньому становить понад 95%. У центральній стрічці новин на цих сайтах до моніторингової вибірки не потрапило джинси (хоча потрапили матеріали з неналежним маркуванням), також ці сайти в переважній більшості матеріалів дотримуються журналістської етики.
На першому етапі дослідження 50 популярних українських онлайн-медіа, дібраних на основі даних попередніх моніторингів ІМІ, SimilarWeb та Gemius, оцінювалися на предмет наявності маніпуляцій, фейків, мови ворожнечі, чорного піару, порушень етики, наявності матеріалів з ознаками замовлення.
На другому етапі дослідження медіа, які пройшли перший етап, аналізувалися за такими критеріями: дотримання стандартів балансу, достовірності та відокремлення фактів від коментарів, а також на предмет прозорості – наявності на сайті контактів, редакційної політики, даних про власника, інформації про людей, відповідальних за контент тощо.
Повна методологія дослідження доступна за посиланням.
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