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Сайт Prometheus зазнав масованої DDoS-атаки, ймовірно, представників РФ

7 червня, 2023 середа
22:53
Технології хакер

Сайт українського громадського проєкту масових відкритих онлайн-курсів Prometheus у вівторок, 6 червня, став об'єктом масованої DDoS-атаки

Про це повідомили сьогодні, 7 червня, на facebook-сторінці Prometheus.

"У вівторок сайт Prometheus зазнав масованої таргетованої DDoS-атаки, ціллю якої було зробити платформу недоступною для користувачів. За характером атаки схоже, що вона була здійснена представниками держави-агресора для блокування навчання на окремих закритих курсах платформи", – йдеться в повідомленні.⠀

Проєкт уже відновив доступ до навчання для всіх користувачів, які перебувають в Україні, Польщі та Чехії. Тривають роботи, які дозволять знову відкрити навчання для користувачів з інших країн.

"Рекомендуємо всім слухачам, які перебувають в інших країнах, найближчу добу використовувати для доступу до платформи VPN з сервером в Україні, Польщі чи Чехії", – додали в Prometheus.

Довідка. Prometheus – український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів, запущений 2014 року. Пропонує безплатні та платні курси від викладачів України та світу. Головною метою проєкт декларує безкоштовне надання онлайн-доступу до курсів університетського рівня всім охочим, а також надання можливості публікувати та розповсюджувати такі курси викладачам, університетам і компаніям. Також Prometheus надає доступ до онлайн-курсів підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).


 
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2023, середа
7 червня
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