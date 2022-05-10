Сайт російського відеохостингу Rutube після кібератаки не підлягає відновленню, - ЗМІ
Сайт відеохостингу Rutube зазнав 9 травня кібератаки, після якої не підлягає відновленню
Про це повідомляє російське видання The Village.
За інформацією джерел, близьких до компанії, сайт після кібератаки, що сталася 9 травня, не підлягає відновленню, адже код сайту повністю видалений. У Rutube не розуміють, чи хакери досі мають доступ до системи, та через це не використовують резервні копії.
На думку джерела видання, кібератака стала можлива через витік кодів доступу до сайту. У Rutube 10 травня повідомили, що контент відеохостингу не постраждав, але зазначили, що відновлення вимагатиме більше часу, ніж передбачали інженери.
На Rutube після повномасштабного вторгнення РФ в Україну перемістилося багато російських пропагандистських телеканалів, оскільки Youtube став блокувати їхні акаунти та видаляти окремі відео.
- 22 квітня хакери Anonymous злили в мережу 365 тис. електронних листів російської інвесткомпанії.
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