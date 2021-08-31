СБУ 7 вересня проведе антитерористичні навчання в аеропорту "Ужгород"
Антитерористичні навчання СБУ пройдуть на території Міжнародного аеропорту "Ужгород"
Про це повідомляє видання Mukachevo.
Відомо, що антитерористичні навчання пройдуть в умовах максимально наближених до реальних. Через застосування спеціальної техніки та озброєння - можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту.
У СБУ також просять, аби громадяни мали при собі документи та попереджають про огляд автомобілів.
Зазначається, що навчання пройдуть з дотриманням прав та свободи людини.
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