СБУ 7 вересня проведе антитерористичні навчання в аеропорту "Ужгород"

Про це повідомляє видання Mukachevo.



Відомо, що антитерористичні навчання пройдуть в умовах максимально наближених до реальних. Через застосування спеціальної техніки та озброєння - можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту.

У СБУ також просять, аби громадяни мали при собі документи та попереджають про огляд автомобілів.



Зазначається, що навчання пройдуть з дотриманням прав та свободи людини.