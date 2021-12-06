Україна арештувала 13 літаків російського авіаперевізника: незаконно літали до Криму

Про це інформує пресцентр СБУ.



За даними СБУ, 13 літаків російського авіаперевізника АТ "Авіакомпанія Смартавіа" порушили порядок в’їзду та виїзду в тимчасово окупований Крим. Так, вони не дотримувалися правил іноземних перельотів і незаконно переправляли осіб через державний кордон України.



Арешт був накладений у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч.ч. 2,3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї), ст. 334 (момент набуття права власності за договором) Кримінального кодексу України.



У СБУ додають, що 37 авіаперевізників РФ незаконно літають до Криму, порушуючи українські закони. Арешт повітряних суден і подальші рослідування дозволять обмежити рейси літаків, зокрема до ЄС.



Загалом СБУ арештувала 249 російських повітряних суден через незаконні пасажирські рейси до Криму.

Нагадаємо, у вересні український суд наклав арешт на 12 літаків російського авіаперевізника, а також на 4 судна через роботу в окупованому Криму.

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