Україна арештувала 13 літаків російського авіаперевізника: незаконно літали до Криму
За матеріалами СБУ на літаки авіаперевізника РФ АТ "Авіакомпанія Смартавіа" накладено арешт через незаконні рейси до окупованого Криму
Про це інформує пресцентр СБУ.
За даними СБУ, 13 літаків російського авіаперевізника АТ "Авіакомпанія Смартавіа" порушили порядок в’їзду та виїзду в тимчасово окупований Крим. Так, вони не дотримувалися правил іноземних перельотів і незаконно переправляли осіб через державний кордон України.
Арешт був накладений у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч.ч. 2,3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї), ст. 334 (момент набуття права власності за договором) Кримінального кодексу України.
У СБУ додають, що 37 авіаперевізників РФ незаконно літають до Криму, порушуючи українські закони. Арешт повітряних суден і подальші рослідування дозволять обмежити рейси літаків, зокрема до ЄС.
Загалом СБУ арештувала 249 російських повітряних суден через незаконні пасажирські рейси до Криму.
- Нагадаємо, у вересні український суд наклав арешт на 12 літаків російського авіаперевізника, а також на 4 судна через роботу в окупованому Криму.
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